ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 13 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 14 марта.

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0:28 В Генштабе ВСУ сообщили, что для наращивания группировок в Полесском, Таврийском и Южнобугском операционных районах противник осуществляет формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.

Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от командировок в Украину для участия в боевых действиях, несмотря на обещания предоставления статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада.

Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ракет «Искандер» с территории Беларуси.

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава белорусской армии вдоль Государственной границы Украины.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. В целях исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку.

На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Донецком и Таврийском направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.

Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

0:19 Глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия сообщил, что переговоры с Россией состоятся утром по видеосвязи. Они стартуют в 10:30.

0:17 В занятой врагами Волновахе Донецкой области оккупанты расстреляли военного капеллана, игумена Православной Церкви Платона (Моргунова).

Об этом сообщает Православная церковь Украины.

«С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)», - сообщили в ПЦУ.

0:15 На протяжении двух недель с момента начала полномасштабной войны России против Украины в портах нашей страны по вине оккупантов остаются заблокированными 94 иностранных судна.

Об этом сообщили в Государственной службе морского и речного транспорта, передает ЦТС.

Глава Морадминистрации Виталий Киндратив отметил, что 94 судна заблокированы в портах с иностранными экипажами и сотнями моряков.

0:12 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, как украинский «Байрактар» уничтожил вражеский пункт управления огнем артиллерии.