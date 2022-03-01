Зеленский обратился к НАТО: «Если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут на вашу территорию»

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к европейским лидерам, заявил, что если они не закроют небо над Украиной, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на дома граждан европейских стран, граждан стран НАТО.

Об этом он сказал в своем видеообращении.