Зеленский обратился к НАТО: «Если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут на вашу территорию»

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к европейским лидерам, заявил, что если они не закроют небо над Украиной, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на дома граждан европейских стран, граждан стран НАТО.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО – если не будет жестких превентивных санкций против РФ, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил в течение длительного времени: «Северный поток» – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, - говорит Зеленский.