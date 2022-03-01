С начала войны в Украине погибли 90 детей

За 18 дней боевых действий на территории Украины погибли 90 детей и более 100 получили ранения.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

Уточняется, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

В частности, в воскресенье, 13 марта, в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждены обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской – 30; Сумской – 28; Киевской – 35; Херсонской – 21; в столице – 24.

Отмечается, что данная статистика неокончательна, так как отсутствует возможность осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

Напомним, что ранее в николаевской горбольнице №5 за время комендантского часа родились два мальчика.