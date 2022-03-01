Израиль начинает принимать украинцев, у которых есть родственники в этой стране

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Израиль согласился в рамках эвакуации впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.
Об этом он написал на Facebook-странице.
Отмечается, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
Также ведется интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.
«Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий», - говорится в сообщении.