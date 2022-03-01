Израиль начинает принимать украинцев, у которых есть родственники в этой стране

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14.03.2022 10:45

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Израиль согласился в рамках эвакуации впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.

Об этом он написал на Facebook-странице.

Отмечается, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Также ведется интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

«Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий», - говорится в сообщении.

    Фотофакт