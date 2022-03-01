На Николаевщине за сутки вражеских обстрелов в больницы попали 53 человека, из них семеро детей

За минувшие сутки, в результате обстрелов и бомбардировок населенных пунктов Николаевской области оккупационными войсками, в больницы региона с разными ранениями было доставлено 53 человека.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она подчеркнула, что абсолютное большинство пострадавших – это гражданские лица. Более того, семеро пострадавших, которые с ранениями были доставлены в больницы – дети. Врачи круглосуточно предоставляют пострадавшим помощь.