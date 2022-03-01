На Николаевщине за сутки вражеских обстрелов в больницы попали 53 человека, из них семеро детей

За минувшие сутки, в результате обстрелов и бомбардировок населенных пунктов Николаевской области оккупационными войсками, в больницы региона с разными ранениями было доставлено 53 человека.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Она подчеркнула, что абсолютное большинство пострадавших – это гражданские лица. Более того, семеро пострадавших, которые с ранениями были доставлены в больницы – дети. Врачи круглосуточно предоставляют пострадавшим помощь.
«Утром оккупанты продолжили свои зверские обстрелы – под удар попали город Снигиревка и поселок Первомайское. В Снигиревке есть погибшие и раненые. Повреждены 30 жилых домов, 11 – полностью разрушены. Сейчас в одну из наших больниц «скорой» доставили двоих детей – брата и сестру. Им всего 6 и 10 лет. У обоих многочисленные осколочные ранения лица, шеи и глаз. Наши специалисты-офтальмологи готовятся к экстренной операции, чтобы попытаться спасти им зрение! Держим кулаки! Путинская орда принесла на нашу землю смерть и страдание и за все ответит. Я в этом уверена! Слава Украине!» – отметила глава облсовета Анна Замазеева.