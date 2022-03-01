В МИД Израиля заявили, что не дадут России «лазейку» для обхода западных санкций

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15.03.2022 02:33

Израиль не станет маршрутом для обхода санкций западных стран против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, введенных США и западными странами против России, - заявил Лапид.

Он отметил, что МИД координируется по этому вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

Лапид также озвучил готовность Израиля способствовать мирному решению проблемы.

- Израиль сделает все возможное, чтобы способствовать посредническим усилиям, остановить обстрелы и возобновить мир, - заявил глава МИД, добавив, что Израиль работает вместе с США и европейскими странами.

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