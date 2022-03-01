В МИД Израиля заявили, что не дадут России «лазейку» для обхода западных санкций

Израиль не станет маршрутом для обхода санкций западных стран против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, введенных США и западными странами против России, - заявил Лапид.

Он отметил, что МИД координируется по этому вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

Лапид также озвучил готовность Израиля способствовать мирному решению проблемы.