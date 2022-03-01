Члены «Люблинского треугольника» призывают немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Польша и Литва, как члены Люблинского треугольника, призвали своих коллег из Евросоюза незамедлительно предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Об этом говорится в опубликованном Кабинетом министров Украины документе.

«Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданной президентом Украины Владимиром Зеленским», - сказано в заявлении.

Стороны также осудили «беспрецедентное, жестокое, неспровоцированное военное вторжение России в Украину».

«Мы рассматриваем эту намеренную атаку на суверенное, мирное и демократическое государство как грубое нарушение основополагающих принципов международного права», - отмечается в заявлении.

Кроме того, они требуют от РФ отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

«Осуждаем безразборное использование российской военной силы против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и жилые дома, которые охраняются международным гуманитарным правом», - отметили лидеры правительств.

Польша и Литва выразили «общую, непоколебимую поддержку демократически избранным органам власти Украины и народа Украины, который взялся за оружие, чтобы защитить суверенитет своей страны и ценности всего свободного мира: свободу, демократию, уважение к основополагающим правам человека, а также человеческого достоинства».

Они заявили о готовности продолжить оказывать поддержку Украине, в том числе экономически, путем предоставления военной и гуманитарной помощи.