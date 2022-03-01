Жителей Николаевщины призвали пользоваться только проверенными дорогами из-за опасности мин

В Николаевской области оккупанты могли оставить заминированными участки автодорог.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Водителей призывают передвигаться исключительно определенными и проверенными безопасными автодорогами Николаевской области.

«В связи с риском встретить заминированные врагом участки, вы должны заранее связаться с местными властями, терробороной или военными на блокпостах. Получив координаты, четко следовать маршруту, ни в коем случае не изменять его, не останавливаться и не выходить из автомобилей на обочину. В случае обнаружения какого-либо подозрительного или взрывоопасного предмета – не подходите, не трогайте его, а сразу звоните по телефону 101 или 102», - говорится в сообщении.