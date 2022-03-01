«Путин врет, он сказал на весь мир, что здесь нет срочников, но вот мы здесь»: пленные российские оккупанты рассказали о том как попали в Украину

В понедельник, 14 марта, состоялся брифинг, в ходе которого пленные российских солдаты-срочники рассказали о том, как их отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает МВД Украины.

На брифинге были представлены военнослужащие срочной службы, которые, по словам президента путина, не должны были брать участия в «спецоперации» в Украине.

- Польщиков Николай Валентинович, 2001 года рождения;

- Морозов Александр Романович, 2000 года рождения;

- Поздеев Андрей Юрьевич, 2003 года рождения;

- Анухов Нияз Мунирович, 2002 года рождения;

- Савин Антон Евгеньевич, 2002 года рождения.

Александр Морозов, так же как и другие пленные, сказал, что приехал в Украину на «учения».

«24 февраля мы вторглись на территорию Украины. Нам до последнего твердили, что это будут просто учения на территории России, учения в полях. Но в итоге нас обманули», - сказал он.

Продолжив рассказ, Морозов добавил, что пытался вернуться в Россию, однако возле города Суммы был взят в плен. К удивлению военнослужащего, в плену с ним обращались хорошо.

«Я считал, что в плену нас будут бить, унижать, не давать воду и еду. В итоге оказалась наоборот: была еда, вода, было место для сна, нас одели в тепле вещи».

Он также рассказал о плохой подготовке российской армии и достойном отпоре ВСУ.

«В полях нам давали сухпайки, которые были просрочены на года. Это было омерзительно. Наша техника все время ломалась. Товарищи украинцы – это сильный народ. Они деруться как звери, разбивают наши колоны в «пух и прах». С нашей стороны очень много потерь и мы хотим это остановить»

«Мы хотим рассказать правду всему миру, что здесь происходит. Здесь гибнут люди, дети, пожилые люди. Просто умирают ни за что. Из-за какого-то путина, который врет, который казал на весь мир, что здесь нет срочников. Но вот, мы здесь сидим и мы просто хотим попасть домой, но нас заставили сюда прийти»

После чего он попросил прощения у всего украинского народа за то, что вторгся на территорию государства, а также добавил, что хочет вернуться домой.

«Я не хочу насилия в этой стране, мне очень стыдно, простите меня», - подытожил он.

Другой военнопленный Николай Польщиков сказал, что не поверил командующему, когда тот сказал, что идет подготовка к военным действиям.

«У меня в голове сложились некоторые факт. Которые говорили о том, что что-то не так происходит. Мой командир роты говорил: «Поедем на Харьков», 23 февраля прошла маркировка нашей боевой техники, чтобы во время боя нельзя было перепутать ее. Я спросил: для чего все это нужно. Мне старший офицер ответил, что мы готовим технику к боевым действиям. Я не верил в это. Я обговаривал это со своими товарищами, мы сложись в одном мнении, что срочники не воюют же, нам всегда говорили об этом, поэтому мы не поверили во все это. Как оказалось, нас обманывают», - сказал он.

Он также армия РФ несет большие потери.

«Когда нас лечили я узнал, что вместе с одной колонной двигались еще колонна танков. Из 62 танков, прибыло только 16, это говорит о том, что здесь правда есть война. Это большие потери для нас, мы серьезно проигрываем. Мне 20 лет, я видел много трупов, это очень ужасно».

«Нас было больше 150 срочников, только в моем батальоне».

Напомним, что ранее в плен ВСУ попал российский «срочник», который призвался в армию всего месяц назад.