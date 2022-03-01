Вспомнил о родственниках в Николаеве и Харькове: Предавший Украину и сбежавший из российской армии офицер рассказал о преступлениях оккупантов

Кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровской области, который предал Украину в 2014 году, сбежал от оккупантов, когда узнал подробности их методов ведения войны. Теперь Игорь Руденко просит украинцев о прощении.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как известно, Руденко и еще 10 российских военнослужащих сдались в плен теробороне в Баштанском районе.

В СБУ сообщили, что военную специальность Руденко получил в Полтавском военном институте связи.

Через 8 лет после предательства ем устроили ему тест на верность: «убей своего родственника». Но он его не сдал. В последний момент мужчина вспомнил, что у него «в Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра». Вот и сдался в плен.