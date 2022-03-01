Вспомнил о родственниках в Николаеве и Харькове: Предавший Украину и сбежавший из российской армии офицер рассказал о преступлениях оккупантов

Кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровской области, который предал Украину в 2014 году, сбежал от оккупантов, когда узнал подробности их методов ведения войны. Теперь Игорь Руденко просит украинцев о прощении.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Как известно, Руденко и еще 10 российских военнослужащих сдались в плен теробороне в Баштанском районе.
В СБУ сообщили, что военную специальность Руденко получил в Полтавском военном институте связи.
Через 8 лет после предательства ем устроили ему тест на верность: «убей своего родственника». Но он его не сдал. В последний момент мужчина вспомнил, что у него «в Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра». Вот и сдался в плен.
– Я сам из Крыма. Родился в Днепропетровской области. С 1975 года я проживал в Крыму […] По должности – начальник связи гаубичного артиллерийского дивизиона. Когда прибыли в Новую Каховку, там шесть гаубиц поставили на стадионе. Вокруг жилые дома. Шесть гаубиц: две гаубицы просто стояли для прикрытия, а четыре подняли вверх. И дали команду, я просто слышал, как давали команду, я сам не артиллерист. То они стреляли вверх где-то 3-4 километра и говорили: это на окраине города, это на окраине села. А потом, когда я уже посмотрел по карте на телефоне тут, когда уже сдался, это оказались жилые дома. То есть они стреляли по домам. Нам говорили даже неправду. А парни, которые заряжали, они и не знали, куда стреляют. Им начальник приказывал и командир дивизиона координаты давал, и они шмалили. За все время, за пять дней, я ни одного военнослужащего украинского не увидел. Я не знаю, убили ли они [российские артиллеристы] или нет, может, они [жители Украины] спрятались где-то в подвалах… Но такое преступление делали. Стреляли. Я извиняюсь перед всем народом Украины, что такое произошло. Я даже… У меня просто нет слов. Я не оправдываюсь. Боль внутри, что и тут я как предатель и там как предатель. И везде как предатель. Очень тяжело. Есть родственники в Украине. Есть в Николаеве родной племенник, есть в Харькове родные тетя и дядя, три двоюродных брата и сестра. Я очень переживаю, потому что видел, что с Харьковом сделали, – сказал задержанные.