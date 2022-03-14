«Не работайте корректировщиками для врага!»: В Минобороны призвали украинцев не публиковать детальную информацию об обстрелах

В Министерстве обороны Украины призвали граждан не публиковать точный адрес, куда попала или не долетела ракета врага.

Об этом сообщила в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр.

Если вы не хотите помогать врагу уничтожать наши города и деревни, тогда:

- в соцсетях не называйте точных целей и объектов поражения; такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты.

- не надо говорить или писать – ракета попала в школу №7. Целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал; не стоит говорить – ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находится недалеко; не надо говорить – ракета попала в состав рядом с аэродромом.

- во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам;