Оккупанты предложили мэру Николаева сдать город – Сенкевич послал их вслед за русским кораблем

Российские оккупанты вышли на городского голову Николаева Александра Сенкевича, написав ему сообщение в одной из мессенджерей.

Об этом он написал в Телеграмм, опубликовал скриншот переписки.

Мэр Сенкевич отметил, что нравственное состояние орков на дне, раз они воюют смс-ками. И добавил, что предложение сдать технику и остаться в живых - в силе.

«Александр Федорович! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм. Не позволяйте националистам прикрываться Вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне. От ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!» - написали оккупанты.