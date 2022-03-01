Янукович заявил, что предлагал Украине соглашение по Донбассу, но у Зеленского его «послали»

Беглый экс-президент Виктор Янукович рассказал пропагандистским СМИ, что Президент Украины Владимир Зелинский отказался от его плана по урегулированию на Донбассе.

Об этом пишут российские СМИ.

Беглец Янукович начал рассказывать, что якобы его команда провела несколько встреч с ближайшим окружением Зеленского, на которых был представлен его план действий, который, как можно заметить, по итогу выгоден российской стороне.

- Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину… Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что кремль хочет сделать Януковича «президентом Украины».