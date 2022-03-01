Во время обстрела оккупантов пострадал британский журналист – у него перелом обеих ног

В Украине в результате российской агрессии пострадал британский журналист. У него диагностировали осколочный перелом обеих ног.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Трагедия произошла около 2 часов назад. Место и детали случившегося не сообщили. Судя по удостоверению журналиста, он работает на американский Fox News.

«На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Намерена акцентировать, в частности, на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане наших государств-партнеров. Понимаю, что вопрос чувствительный, но рассчитываю на то, что лидеры цивилизованного мира, таким образом, скорее отважатся на принятие решения о закрытии неба».