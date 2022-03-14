Минобороны Украины для борьбы с оккупантами использует сверхсовременную систему распознавания лиц Clearview AI

Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI. Таким образом, американский стартап помогает нашим военным устанавливать личности российских противников, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

Об этом сообщает «Лига.net».

- Украина получила бесплатный доступ к мощной системе поиска лиц Clearview AI, что позволяет властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах, – говорит Ли Волоски, советник Clearview и экс-дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдене.

После полномасштабного вторжения России в Украину Clearview сама предложила Киеву бесплатный доступ к своей технологии. Как рассказали в компании, у них есть 2 млрд изображений из российской социальной сети «ВКонтакте». Всего их база насчитывает 10 миллиардов фотографий.

Эта база данных позволит легче идентифицировать погибших, чем просто сопоставляя отпечатки пальцев, и работает, даже если человек получил травму лица. Технология также может быть использована для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, выявления российских оперативников и помогать правительству разоблачать фейки в социальных сетях.