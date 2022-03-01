Кадыровцы на Киевщине планировали захватить в заложники воспитанников детского дома, - МВД

Кадыровские боевики, которые в числе российских оккупантов вторглись в Украину, планировали захватить детский дом.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщили в пресс-службе МВД.

- У меня нет полномочий комментировать, находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить воспитанников детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали видео. К счастью, детей раньше эвакуировали, - сказал Денисенко.

Он также отметил, что цель видео Кадырова – показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы отбелить репутацию его подразделений, которые используются только как заградительные отряды.