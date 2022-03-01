В РФ сотрудница центрального телеканала прервала прямой эфир – она вышла на камеры с антивоенным плакатом

В России во время вечернего выпуска новостей в эфире «Первого канала» появилась девушка с антивоенным плакатом.

Об этом сообщает «Бабель».

На плакате было написано «Нет войне. Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут».

Российские пропагандисты сообщили, что акцию устроила «посторонняя» и ей грозит административное дело.

По другим данным, девушка с плакатом – это сотрудница «Первого канала» Мария Овсянникова. Её задержала полиция, сейчас девушку допрашивают в ОВД.

Также Овсянникова до своей акции записала видеообращение. Овсянникова рассказала, что её отец – украинец. Она признала, что в своей работе занималась кремлевской пропагандой и ей стыдно за это. Овсянникова призвала россиян выходить на митинги, чтобы остановить войну.