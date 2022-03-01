Китай готов оказать России помощь в войне против Украины, - СМИ

Американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает «Financial Times», пишет «Украинская правда».

Поинформированный источник сообщил журналистам, что Государственный департамент США разослал своим союзникам в Европе и Азии данные своей разведки о готовности китайского правительства поставлять военную помощь России.

Дипломаты не предоставили дополнительных деталей касательно объема и типа военной помощи, которую хочет предоставить РФ китайское правительство. Также в сообщении не назвали время, когда Китай может послать свою помощь.

Высокопоставленный чиновник Пентагона отказался прокомментировать по запросу издания вопрос, оказал ли Китай уже помощь России, но подтвердил, что ведомство внимательно следит за ситуацией.

- Если Китай решит оказывать материальную помощь России, то, скорее всего, это будет иметь последствия для Китая, - говорит представитель Пентагона. - По сути, мы видим, что Китай молча поддерживает действия России: отказавшись вводить санкции, обвиняя Запад и Соединенные Штаты за помощь, которую мы оказываем Украине, и настаивая, что они за мирное решение, но на самом деле ничего для этого не делают.

По данным издания, Белый дом ранее обращался к европейским союзникам с просьбой донести до китайского правительства упорную просьбу не помогать России обойти санкции.