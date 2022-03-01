ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отразили атаку на Донецком направлении, уничтожив оккупантов и их технику

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 14 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 15 марта.

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0:42 Президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что Штаты продолжат помогать Украине оружием.

«Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российского вторжения. Мы предоставим деньги, еду и поддержку, чтобы спасти жизнь украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями», - отметил он.

0:38 В Оперативно-тактической группе «Восток» ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников в Донецком направлении. Враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.

Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.

Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники. Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

0:37 Майор Евгений Лысенко управлял истребителем МиГ-29 и принял над Житомиром бой с двумя российскими самолетами, пишет Думская. Он сбил один из них, но погиб. Вечная память и слава Герою!

0:29 В Харькове из-за постоянных обстрелов российской армии разрушены около 600 жилых домов.

Также в городе разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддома.

0:25 Парламент Эстонской Республики выступил с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба над Украиной – это первое решение от парламента страны, входящей в ЕС и НАТО, сообщает Громадське.

00:19 Россия запретила экспорт зерна в страны ЕАЭС до 30 июня и вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа. Евразийский экономический союз состоит из ближайших союзников России (Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан).

0:14 Средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с начала открытой войны РФ против нашего государства уничтожено 45 воздушных целей противника:

- 19 самолетов;

- 20 вертолетов;

- 5 беспилотников;

- 1 крылатую ракету.

0:11 Херсонские фермеры выехали на посевную, украсив тракторы Государственными флагами Украины.