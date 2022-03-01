Украине нужно больше, чем сочувствие со стороны Запада, чтобы победить Россию

В Европе дефицит синей и желтой краски. Европейцы в отчаянии задаются вопросом: «Если она закончится, как мы сможем поддержать Украину?»

Моя дочь рассказала мне эту мрачную шутку. Как гордый украинец, я был глубоко тронут многочисленными выражениями солидарности с моей страной и ее народом.

Беженцев принимают с теплотой и гостеприимством. Люди со всего мира отправляют пожертвования всех видов. Европа и США предприняли немыслимые еще недавно ощутимые шаги, чтобы помочь Украине защититься от неспровоцированного и варварского вторжения России. Политические лидеры ясно дали понять, что они будут усиливать давление и рассмотрят дальнейшие меры. Я даже слышу, что в западных столицах развиваются симпатии к идее отправки самолетов в Украину.

Мы благодарны за все это. Но пока вы дискутируете и развиваете сочувствие, Украина разрушается. Российские самолеты сбрасывают бомбы на наших детей и обстреливают ракетами больницы, школы и фабрики. Там, где они сталкиваются с сопротивлением украинских воинов, мужчин и женщин, они удваивают свою жестокость и сглаживают городские кварталы — и людей в них.

В то время как Запад беспокоится о нарушении правил ведения войны и старается не расширять конфликт, Россия не придерживается таких ограничений, используя массовый обман, атаки под чужим флагом, запрещенное оружие, наемников и террористов. Поскольку России не удалось разбомбить Украину и заставить ее подчиниться, она пробует все более жестокие и жестокие методы войны.

Мы благодарим вас за еду, деньги, сочувствие и нарисованные сине-желтые флаги. Но если вы хотите нас спасти, Украине нужны самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, боевые беспилотники и другие боевые средства. Поэтому я умоляю наших друзей на Западе: пожалуйста, дайте Украине самолеты и другое оружие, в котором она нуждается — сейчас же. Перестаньте покупать уголь и нефть в России. Не думайте об этом; не оценивайте варианты; не считай. Просто сделайте это. Время — это жизнь. Я прошу Евросоюз сделать Украину кандидатом на членство в ЕС. Независимая Украина принадлежит ЕС.

Я знаю, что эти действия сопряжены с риском. Но в смертельной схватке нельзя помочь, не рискуя. И есть еще большие риски бездействия. Что произойдет, если вы позволите России разорвать международную систему, уничтожить суверенную нацию, совершить массовые убийства? Агрессора можно остановить только силой. Мы должны сопоставить жестокость России с нашей скоростью и решимостью. Мы не можем продолжать беспокоиться об эскалации со стороны агрессора. Мы должны заставить его волноваться, что мы также можем обострить ситуацию.

Украина никогда не будет побеждена. Но погибнет много украинцев; их семьи будут уничтожены; их города превратятся в руины. Это обычные, миролюбивые люди, которые никогда и не думали ни на кого нападать, которые только стремятся к жизни в мире и спокойствии и стремятся быть современной европейской страной.

Когда в феврале 1941 года гитлеровские войска приближались к Британии, Черчилль сказал Франклину Д. Рузвельту: «Дайте нам инструменты, и мы выполним эту работу». Это то, о чем сегодня просят украинцы: инструменты для победы над жестоким тираном, напавшим на миролюбивую свободную демократию, потому что это свободная демократия.

У вас есть шанс противостоять злу. Рискуйте. Доверьтесь своей совести. Сохраните ценности и идеалы Запада. В этот кризисный момент украинцы не говорят SOS, «спасите наши души». Жизни украинцев в опасности, но их души в безопасности. Мы говорим вам: спасите ваши души.

Виктор Пинчук — украинский промышленник и меценат.