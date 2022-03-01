Оккупанты на Николаевщине: Спасатели продолжают обезвреживать боеприпасы, которые остались после обстрелов оккупантов

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 15 марта можно ознакомиться здесь.

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09:51 На Николаевщине 15 марта пиротехническим подразделением отработано 37 заявок и изъято 17 взрывоопасных предметов.

«Внимательно посмотрите, как выглядят боеприпасы и остатки ВНП, которые категорически нельзя трогать и пытаться самостоятельно обезвредить. Увидели подобное – сразу сообщайте о находке спасателей по номеру 101. К сожалению, враг оставил нам много таких «подарков» и даже неразорванные они все еще представляют смертельную угрозу», - говорится в сообщении.





09:22 Жители Николаева сообщают о перебоях в электроснабжении города в разных районах города. Также наблюдаютс перебои в работе мобильных операторов.

09:10 В рамках гуманитарных инициатив командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева в Николаев прибыл гуманитарный груз весом 15 тонн, сообщает «Оперативный ВСУ».

Как отметил командующий, гуманитарная помощь состоит из самого необходимого, а именно детского питания Fondazione Francesca Rava из Италии, консервированных супов от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии, шовных материалов и медикаментов от MedGlobal из США.

– Во время тяжелых испытаний каждый из нас должен делать все возможное для нашей общей победы. И сейчас оказывать помощь гражданскому населению очень важно, ведь люди будут понимать, что их не будут оставлять в беде и о них будут всегда помнить, – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Доставка гуманитарной помощи Николаеву осуществлялась в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Николаевской областной военной администрацией.