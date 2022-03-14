«Российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты растеряны, потому что не ожидали сопротивления украинцев.

Об этом он сообщил в своем видеообращении к украинцам.

- Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - сказал Зеленский.

Также Зеленский обратился к российским оккупантам, рассказал о многочисленных перехватах их разговоров и панических настроениях.

- Мы даем вам шанс выжить, если сдадитесь нашим силам. Мы будем обращаться с вами, как с людьми, как с вами не обращались в вашей армии. Выбирайте, - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что оккупанты ответят за военные преступления.