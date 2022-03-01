СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине

Служба безопасности Украины задержала и объявила о подозрении злоумышленнику, который обеспечивал мобильную связь русским оккупантом на территории нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью этого коллаборанта враг:

- анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине; - рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов; - передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

Как установила СБУ, за один день из-за этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

«Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев», - написали в ведомстве.

Напомним, как оккупанты предложили мэру Николаева сдать город – Сенкевич послал их вслед за русским кораблем.