Ким назвал «обычным давлением» сообщение от РФ, которое поступало мэру Николаева на телефон

Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким рассказал, что сообщение, которые поступило мэру Николаева от оккупантов на мобильный телефон, является обычным давлением. В свою очередь, городская и областная власть никак не реагирует на подобное.

Об этом Ким сообщил в эфире национального телемарафона во вторник, 15 марта.

Как известно, ранее российские оккупанты написали мэру Николаева Александру Сенкевичу сообщение с предложением сдать город – на это городской голова послал их вслед за русским кораблем, предложив сдать оружие.