Оккупанты хотят получить плацдарм для наступления Южно-Украинской АЭС и на Одессу, – Ким рассказал, что Николаев на 99% готов и дальше сдерживать врага

Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким рассказал, что боевые действия идут по двум направлениям, отмечая, что люди, к сожалению, начинают привыкать к нынешней жизни, при этом и дальше готовы защищать город.

Об этом Ким сообщил в эфире национального телемарафона во вторник, 15 марта.

- Ситуация в Николаевской области стабильная. Идут боевые действия по двум направлениям. Что касается города, то были обстрелы. За последние сутки 80 раненных, из них двое детей. Есть погибшие после вчерашнего обстрела в школе, которую захватчик бомбардировал авиабомбами. Немного спокойнее, так как немного отодвинули их от города. Люди привыкают к нынешнему состоянию. Мы живем своей жизнью и планируем, выгнать оккупантов и дальше защищать свой город, - сказал Ким.