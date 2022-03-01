Офицер из николаевской бригады морпехов стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого I степени подполковника 36-й отдельной бригады морской пехоты Виктора Сикозу.

Об этом говорится в президентском указе № 134/2022.

Кроме Сикозы, Президент также этим указом наградил еще более 200 защитников Украины

Справка:

В начале российской вооруженной агрессии против Украины в Виктор Сикоза в звании капитана служил в должности командира 3-й горно-пехотной роты горно-пехотного батальона 36-й бригады береговой обороны в Перевальном. Горно-пехотный батальон под командованием подполковника Юрия Головашенко организовал оборону воинской части и до последнего сопротивлялся российским оккупантам, несмотря на предательство командира бригады Сергея Стороженко. Командир роты Сикоза был из тех офицеров, кто не предал присяге, выводил свою роту из оккупированного российскими войсками Крыма в Николаевскую область, где подразделение было временно расположено в Очакове.

В мае 2014 года в составе сводной тактической группы выехал на границу с Приднестровьем, где подразделение заменило десантников 79-й аэромобильной бригады и несло службу на блокпостах до сентября.

В конце 2014 года возглавил сформированную ротно-тактическую группу морской пехоты, которая была направлена ​​в Сектор М для участия в антитеррористической операции на Востоке Украины, в районе Талаковки и Гнутового. Назначен заместителем командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В феврале 2015 года участвовал в боях по деблокации бойцов батальонов Нацгвардии «Азов» и «Донбасс» в Широкино.

В дальнейшем назначен на должность командира батальона. Батальон Сикозы удерживал позиции у села Широкино ОТУ «Мариуполь» до лета 2017, когда подразделения бригады были выведены из зоны АТО в места постоянной дислокации.