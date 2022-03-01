В ВСУ рассказали, будут ли привлекать солдат срочной службы к обороне Украины

Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

- Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил они не привлекались, потому и сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут оборонять наше государство с оружием в руках, - сказал Горбач на брифинге в украинском медиа-центре в Киеве во вторник, 15 марта.

Он отметил, что на период мобилизации освобождение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не проводится.

- В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается, - уточнил Горбач.

Как известно, Российская Федерация привлекает к войне против Украины своих солдат срочной службы.