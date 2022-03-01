Арестович рассказал, почему оккупанты начали применять свою авиацию в ограниченном количестве

Российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Также оккупанты уже третьи сутки пытаются не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву.

Об этом во время брифинга рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Как вы видите, уже примерно третье сутки противник пытается не использовать свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву или применяет ограниченно. Почему это случается? Вообще враг собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов, но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет обучения и много-много денег, чего у них нет. Воздушные удары были совершенны одиночными самолетами, по два самолета, максимум по 4-6 самолетов. Так вот, 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Это значит, что они применили 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет, а еще не будет больше, — сказал Арестович.

По его словам, враг основные усилия сместил на зону проведения Операции Объединенных Сил, в частности, на захват Мариуполя и Николаева.

Он добавил, что русские оккупанты будут смещать основные усилия в направлении ракетных ударов баллистическими ракетами типа «Искандер».