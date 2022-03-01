Полицейские помогли вывезти женщину и ее дочь из поселка, где проходят боевые действия, в Николаев

Николаевские полицейские помогли женщине с несовершеннолетней дочерью уехать в безопасное место.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило обращение от мужчины с просьбой помочь вывезти в Николаев женщину с дочерью из поселка в Вознесенском районе, где в течение нескольких дней происходили боевые действия и нет связи с областным центром.

На помощь женщине с девочкой выехали сотрудники сектора превентивной деятельности №1 Вознесенского райуправления полиции, территория обслуживания которого граничит с поселком. Далее женщину с ребенком передали Вознесенским полицейским, которые, в свою очередь, сопровождали их в Новую Одессу, где с помощью местных правоохранителей семью посадили в автомобиль, на котором их доставили к месту назначения.