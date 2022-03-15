Дополнительное усиление обороны: Зеленский назначил командующего ООС Павлюка главой Киевской ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил коммандующего ООС Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

- Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерала-лейтенанта, командующего операцией Объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. То есть, Киевское направление и ситуация в области получают еще больше внимания. Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев (замкомандующего ООС, - ПН). Профессиональный человек, патриотический человек. Указ подписан, - заявил Зеленский.

Как известно, Александр Павлюк был назначен командующим ООС в июле прошлого года.

Справка

Александр Павлюк родился 20 августа 1970 года в городе Новоград-Волынский. В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. В 2004 году Национальную академию обороны Украины.

С августа 1993 по сентябрь 2010 года служил в 30-й отдельной механизированной бригаде, в том числе ин а руководящих должностях.

С июля 2006 по март 2007 года командовал украинскими миротворческими войсками в Косово.

С сентября 2010 по март 2015 года занимал должность командира 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого.

С марта 2017 года до апреля 2020 - командующий войсками оперативного командования «Запад».

Летом 2020 года был назначен командующим подготовки Командования Сухопутных Войск ВС Украины.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Генерал-лейтенант.