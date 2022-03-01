«У нас цены, как в сказке. Унитаз 43 тысячи»: СБУ опубликовала телефонный разговор русского оккупанта с его матерью

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15.03.2022 17:40

Служба Безопасности Украины опубликовала очередной телефонный разговор русского оккупанта, в котором он опровергает всю пропагандистскую информацию, транслируемую по русскому ТВ.

Соответствующий разговор опубликовала пресс-служба СБУ.

«Цены растут, как в сказке. Бабка покупает унитаз, так он 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», - жалуется мать российского оккупанта своему сыну.

Мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят, что «..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально».

«Она – яркая представительница тех россиян, которые хотят, чтобы их сыновья «пытали бандеровцев» и верят сказкам путина. Сын, который уже успел понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился: «Да ну, нет. Это все пи.добольный ящик», - пишут в ведомстве.

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