«У нас цены, как в сказке. Унитаз 43 тысячи»: СБУ опубликовала телефонный разговор русского оккупанта с его матерью

Служба Безопасности Украины опубликовала очередной телефонный разговор русского оккупанта, в котором он опровергает всю пропагандистскую информацию, транслируемую по русскому ТВ.

Соответствующий разговор опубликовала пресс-служба СБУ.

«Цены растут, как в сказке. Бабка покупает унитаз, так он 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», - жалуется мать российского оккупанта своему сыну.

Мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят, что «..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально».