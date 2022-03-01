Оккупанты захватили больницу в Маруиуполе и взяли в заложники медперсонал

Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, один из работников больницы успел передать сообщение о том, что «российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов».

Затем Кириленко опубликовал текст сообщения:

«Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя».

Глава ОВА отметил, что на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали работать и лечить в приспособленном подвальном помещении.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти «злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности».

Глава ОВА подчеркнул, что Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан.