«Что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу?»: Зеленский упрекнул НАТО в бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые члены НАТО не могут защитить свободу и демократию.
Об этом он сказал во время своего видеообращения.
По словам Зеленского, в НАТО пока не слышат или не хотят услышать Украину, которая просит закрыть небо от российских оккупантов.
- Не все заняли моральную позицию в ответ на российскую войну… Некоторые страны Альянса запугали сами себя, рассказывая, что они не могут отвечать, столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это якобы приведет к эскалации, Третьей мировой. А что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу? Атакуя другие страны. Уверен, что то же самое, что говорят Украине, - отметил Зеленский.