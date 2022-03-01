«Что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу?»: Зеленский упрекнул НАТО в бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые члены НАТО не могут защитить свободу и демократию.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

По словам Зеленского, в НАТО пока не слышат или не хотят услышать Украину, которая просит закрыть небо от российских оккупантов.