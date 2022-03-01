«Весь бизнес с Россией должен быть остановлен»: Зеленский призвал украинцев за рубежом надавить на крупные корпорации

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по всему миру с призывом помочь остановить бизнес с Россией.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

Зеленский призвал остановить торговлю с Россией, чтобы в РФ не могли спонсировать убийства граждан Украины.

- Я обращаюсь к украинцам. Ко всем и в любой стране. Там, где можно влиять на это. Все вам по силам. Весь бизнес с Россией должен быть остановлен. Вся торговля. Контактируйте с политиками. Давите. Разговаривайте с журналистами. Бойкотируйте их продукты. Они должны почувствовать нашу силу! - призвал Зеленский.

Он также назвал ряд корпораций, которые, по его словам, до сих пор спонсируют военную машину России». Среди них он назвал корпорации Nestle, Mondeliz и других гигантов пищевой индустрии, Raiffeisen, Societe Generale и другие банки, BASF, Samsung и LG. Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson&Johnson.