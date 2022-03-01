«Каждый удар по Украине – это шаг к самоуничтожению России», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война против Украины является самоубийственной для РФ.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

- Мы воюем за жизнь, мы боремся с ракетами, танками, минометами и всем другим, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всем другим, чем Россия уничтожает и себя. Потому что каждый выстрел, удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России, шаги к самоизоляции, бедности, деградации. Россию покидают все, кто просто хочет жить и имеет чем думать: ученые, артисты, бизнесмены, программисты и так далее. Такого удара по человеческому капиталу российское государство не переживало уже десятки лет. Такого удара, который нанесла себе сама Россия.