«Каждый удар по Украине – это шаг к самоуничтожению России», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война против Украины является самоубийственной для РФ.
Об этом он сказал во время своего видеообращения.
- Мы воюем за жизнь, мы боремся с ракетами, танками, минометами и всем другим, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всем другим, чем Россия уничтожает и себя. Потому что каждый выстрел, удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России, шаги к самоизоляции, бедности, деградации. Россию покидают все, кто просто хочет жить и имеет чем думать: ученые, артисты, бизнесмены, программисты и так далее. Такого удара по человеческому капиталу российское государство не переживало уже десятки лет. Такого удара, который нанесла себе сама Россия.
- Но нас это не волнует. Это не наш вопрос. Наш вопрос – уберечь своих людей, силу нашего общества, своих ученых, своих артистов, своих бизнесменов, своих людей, свой крепкий народ, своих всех украинцев, которые защищают государство и приближают мир, нужный каждому украинцу, - отметил Зеленский.