Гуманитарный штаб Николаевской области передал медикаменты в больницы

Гуманитарный штаб Николаевщины продолжает оказывать помощь населению. В этот раз медицинские препараты передали в городские и областные больницы. Кроме того, по некоторым направлениям были переданы вещи первой необходимости.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Сегодня у нас «медицинский» день! Передали необходимые медицинские препараты и другие вещи первой необходимости в наши больницы, а именно: - Детские больницы города Николаева - Городскую больницу №3 - Областную онкологическую больницу - Больницу скорой медицинской помощи - Областной центр экстренной помощи», - говорится в сообщении.

Кроме того, гуманитарный груз отправили в:

- Город Очаков - Село Пузыри

Продолжаем работать 24/7.

У кого есть желания и возможности – присоединяйтесь!

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