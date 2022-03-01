Гуманитарный штаб Николаевской области передал медикаменты в больницы

Гуманитарный штаб Николаевщины продолжает оказывать помощь населению. В этот раз медицинские препараты передали в городские и областные больницы. Кроме того, по некоторым направлениям были переданы вещи первой необходимости.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«Сегодня у нас «медицинский» день! Передали необходимые медицинские препараты и другие вещи первой необходимости в наши больницы, а именно:
- Детские больницы города Николаева
- Городскую больницу №3
- Областную онкологическую больницу
- Больницу скорой медицинской помощи
- Областной центр экстренной помощи», - говорится в сообщении.
Кроме того, гуманитарный груз отправили в:
- Город Очаков
- Село Пузыри
Продолжаем работать 24/7.
У кого есть желания и возможности – присоединяйтесь!
0503181397
0800300520