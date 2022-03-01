Премьер Британии пообещал помочь Украине с защитой от российских бомбардировок

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и украинцев. Лондон ужесточит санкции против России и предоставит Украине поддержку, чтобы помочь защитить себя от российских бомбардировок.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Президент Зеленский мобилизовал мировую общественность против жестокости Владимира Путина. Мы продолжим поддерживать его и украинский народ – ужесточая экономические санкции и предоставляя поддержку, чтобы помочь украинцам защитить себя от бомбардировок», - заявил Джонсон.

Кроме того, 15 марта Зеленский пообщался с лидерами Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии.