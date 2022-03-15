От действий российских оккупантов в Украине пострадали по меньшей мере 28 сооружений духовного значения

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15.03.2022 21:47

По меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) пострадали в результате обстрелов российскиъ оккупантов украинских городов и сел.

Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики.

Культовые сооружение, которые пострадали, расположены по меньшей мере шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы.

«Напоминаем, если вы знаете информацию о случаях массовых разрушений и повреждений религиозных объектов из-за агрессии российских оккупационных войск – пожалуйста, присылайте ее ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ», - говорится в сообщении.

    Фотофакт