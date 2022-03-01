Евросоюз ввел санкции против Абрамовича и других российских олигархов и бизнесменов

Власти Европейского Союза ввели санкции против еще одной группы российских олигархов и крупных фигур бизнеса РФ.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Под санкции ЕС попали: Роман Абрамович, Сулейман Керимов, сооснователи Альфа-групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основной владелец ММК Виктор Рашников, глава РСПП Александр Шохин, глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, глава «ЕвроХима» Владимир Рашевский.

Также под европейские санкции попали компании «РН-Аэро», ОАК, ОСК, «Вертолеты России», «Уралвагонзавод».