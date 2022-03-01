МВД Украины начало сокращать и оптимизировать блокпосты, чтобы они не доставляли лишних неудобств

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысяч.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

- Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысяч, убрав очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение, и отнимают только время. Что касается тех, условно «авторизованных» блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов, - сказал глава МВД.

В настоящее время вовлеченные в эту работу субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных путях и в городах в количестве до 800 блокпостов.