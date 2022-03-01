В Песках террористы из «ЛДНР» ограбили село, расстреляли воинов АТО и убежали в лес - ими займутся ВСУ

В Песках Николаевской области террористы из «ЛДНР» ограбили село и расстреляли воинов АТО.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Разграбив село и убив воинов, террористы скрылись в лесу. Ким сообщил, что на их поимку уже выдвинулись украинские воины, а местным жителям предложил, в случае поимки, ликвидировать их самостоятельно.

— В Песках разбежались наши м*даки, это ЛДНР, которые пришли. Они кошмарили села, раздевали людей, искали наколки бандеровцев, фотографии АТОшников в школах висели, они нашли и расстреляли, один только раненый жив остался. Так вот, они с наворованным всем убежали в лесок. У меня слов нет, что бы я с ними сделал, если бы поймал. Попрошу военных, сейчас они попробуют. А жителей я попрошу, которые рядом, если вы увидите тварей, которые ходят с награбленным, с ружьями на веревках – это вот эти подонки, которые кошмарили и грабили село. Не пускать их никуда, а лучше сразу расстреливать, - сказал глава ВГА.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал, что боевые действия идут по двум направлениям, отмечая, что люди, к сожалению, начинают привыкать к нынешней жизни, при этом и дальше готовы защищать город.