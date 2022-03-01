«Все зависит от того, когда закончится война»: Мэр Николаева Сенкевич допустил, что школьники могут учиться летом

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ученики вернутся к обучению после завершения войны, предположив, что дети, возможно, будут учиться летом. При этом распоряжения касательно учебного процесса поступают от Министерства образования.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях 15 марта.
— Если мы говорим об обучении, то, возможно, дети будут учиться летом. Все зависит от того, когда закончится война. У нас сегодня война! Закончится война сейчас, через неделю, две, то дети вернутся за парты. Если не закончится, то будем действовать так, как скажет Министерство образования, а то уже некоторые начали переживать, что детей оставят на второй год. Не волнуйтесь! Главное, чтобы дети были умными. Некоторые оканчивают школу в 8 классе и становятся гениями, а некоторые оканчивают университет и становятся путиным. Давайте им читать, а не сидеть в интернете, — заявил Сенкевич.