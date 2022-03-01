«Все зависит от того, когда закончится война»: Мэр Николаева Сенкевич допустил, что школьники могут учиться летом

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ученики вернутся к обучению после завершения войны, предположив, что дети, возможно, будут учиться летом. При этом распоряжения касательно учебного процесса поступают от Министерства образования.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях 15 марта.