ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Появилось видео, как российские солдаты на дороге возле Киева расстреляли гражданского

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 16 марта.

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00:39 Оперативная информация по состоянию на 24.00 15 марта 2022 года по российскому вторжению.

Завершается двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

На Волынском направлении действия противника изменения не претерпели, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (МИНСК) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего кафиры понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

Худшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужденный ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобыевки враг потерял семь боевых вертолетов.

В общем, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряно боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины.

Верим в ВС Украины! Враг обессиленный и деморализованный! Слава Украине!

00:20 Немецкий телеканал ZDF обнародовал видеозапись с дрона, как российские солдаты расстреливают мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом, передает УП.

Дроном руководил боец ​​подразделения теробороны, следивший за перемещением российских оккупантов. Около 14:00 7 марта дрон сумел зафиксировать, как три автомобиля с мирными жителями ехали мимо АЗС, за которым скрывались русские оккупанты на танке.

Когда первый автомобиль приблизился к ним вплотную, он резко развернулся и поехал в обратном направлении. Вероятно, водитель заметил военных. Однако последний автомобиль не успел вовремя развернуться и по нему начали стрелять русские оккупанты. Водитель быстро вышел из машины и поднял руки вверх.

В этот же момент русские солдаты произвели стрельбу из пулеметов и убили водителя. Немецкие журналисты нашли автора видеозаписи и подтвердили подлинность видео, время и место видеосъемки.

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

00:15 Командование ДШВ ВСУ опубликовало видео, как украинские десантники уничтожают оккупантов в Луганской области.

«Украинская Луганщина стала могилой для многих российских оккупантов! «Маруновые береты» ежедневно уничтожают кремлевскую нечисть на своей родной земле!» - говорится в подписи к видео.

00:11 В Украину прибыли очередная партия Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому благу победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!» - написал Федоров.

00:00 В Борисполе простились с героическим полковником Вооруженных Сил Украины, командиром легендарной 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (2017-2020), участником российско-украинской войны, народным Героем Украины, начальником управления контроля безопасности Центрального управления безопасности военной службы Сил Украины Валерием Гудзем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Валерий Гулзь погиб 12 марта в Луганской области.

С 2014 года по 2017 год был командиром 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и заместителем командира бригады.

На протяжении 2018-2020 годов был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. После этого стал слушателем Национального университета обороны имени Ивана Черняховского. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину вернулся в 24 бригаду для усиления.

Валерий Гудзь имел безоговорочный авторитет среди военнослужащих, в 2016 получил звание Народный Герой Украины.

В церемонии приняли участие родные, близкие, собратья и сестры, друзья и все, кто имел счастье знать и честь служить под командованием Валерия Гудзя.