Президент Зеленский присвоил шести военным звание «Герой Украины», четверым из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил шести военным звание «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда».

Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

В частности, звание присвоено:

- Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области;

- Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники;

- Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники;

- Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага;

- Старшему лейтенанту Дозирчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу;

- Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу, благодаря которому уничтожен дивизион российских «Искандеров».