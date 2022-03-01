Сенат США единогласно осудил путина как военного преступника

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента РФ владимира путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон.

Об этом пишет Reuters.

Резолюция была представлена ​​сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацеливаться на российских военных.

- Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа, — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Отмечается, что Сенат решительно осуждает «насилие, военные преступления, преступления против человечности», совершенные российскими вооруженными силами под руководством путина. Он призывает международные уголовные суды провести расследование в отношении путина, Совета безопасности РФ и военачальников по поводу возможных военных преступлений.

