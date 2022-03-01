В Николаевской области в плен попали восемь военнослужащих РФ – они оказались жителями Луганской и Донецкой областей

13 и 14 марта общими силами представителей терробороны и военнослужащих ВСУ вблизи села Белозерка Николаевского района Николаевской области были задержаны восемь военнослужащих армии РФ. Как оказалось, они – жители города Макеевка Донецкой области и города Луганск.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, военнослужащие в возрасте от 18 до 54 лет жители города Макеевка Донецкой области и города Луганск принимали участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на территории Николаевской области.

Пятеро задержанных имели при себе паспорта так называемой «Донецкой Народной Республики», выданные Миграционной службой МВД «ДНР» , трое – паспорта Украины.

Прокуроры в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения (ст. 615 УПК Украины) взяли задержанных под стражу сроком на 30 суток без возможности внесения залога. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и в пересечении государственной границы, соединенном с применением оружия (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 УК Украины).

Оккупанты обеспечены правовой помощью защитника.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что в селе Пески Николаевской области террористы из «ЛДНР» ограбили село и расстреляли воинов АТО.