Оккупанты похитили мэра Скадовска и его зама

Активист призвал горожан собраться на центральной площади в 12 часов.

Последний пост в Facebook Александр Яковлев опубликовал 15 марта.

«Сегодня в Скадовске впервые чувствовалось дыхание весны. Воздух прогрелся до +12. В такой день думается о положительном и хочется мечтать о будущем. Несмотря на сегодняшние реалии войны, уверен, что нужно находить место и для положительных мыслей. Это дает силы и мотивацию к жизни. Отбрасывая все вчерашние слухи, хочу сказать, что я в Скадовске даже успел сделать фото на море», - написал он в соцсети.