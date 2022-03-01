Оккупанты похитили мэра Скадовска и его зама

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16.03.2022 12:15

Российские оккупанты похитили мэра города Скадовска в Херсонской области Александра Яковлева. А также его заместителя Юрия Плюха.

Об этом сообщает на странице в Facebook активист Артема Костюченко.

«Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - написал он.

Активист призвал горожан собраться на центральной площади в 12 часов.

Последний пост в Facebook Александр Яковлев опубликовал 15 марта.

«Сегодня в Скадовске впервые чувствовалось дыхание весны. Воздух прогрелся до +12. В такой день думается о положительном и хочется мечтать о будущем. Несмотря на сегодняшние реалии войны, уверен, что нужно находить место и для положительных мыслей. Это дает силы и мотивацию к жизни. Отбрасывая все вчерашние слухи, хочу сказать, что я в Скадовске даже успел сделать фото на море», - написал он в соцсети.

    Фотофакт