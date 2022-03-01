Из-за проблем с электричеством в Николаеве пониженный напор воды, в части города сеть повредил вражеский боеприпас

В Николаеве 16 марта проблемы с водоснабжением из-за повреждений сетей вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Наблюдается несколько пониженное давление воды, но это связано с перебоями в электроснабжении города», – говорится в сообщении.

Также сегодня планируется до 14.00 проводить ремонтные работы по улице 12-я Линия, 129. Причина – боеприпас повредил водопроводную сеть.

Без воды будут жители зданий, которые расположены: