Из-за проблем с электричеством в Николаеве пониженный напор воды, в части города сеть повредил вражеский боеприпас

В Николаеве 16 марта проблемы с водоснабжением из-за повреждений сетей вследствие вражеских обстрелов.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
«Наблюдается несколько пониженное давление воды, но это связано с перебоями в электроснабжении города», – говорится в сообщении.
Также сегодня планируется до 14.00 проводить ремонтные работы по улице 12-я Линия, 129. Причина – боеприпас повредил водопроводную сеть.
Без воды будут жители зданий, которые расположены:
– от проспекта Мира до улицы 7-й Продольной;
– от улицы Генерала Свиридова до улицы Космонавтов.