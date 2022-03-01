Российские оккупанты хотели захватить Южноукраинскую АЭС, но их остановили в Вознесенске

Военные российской армии пытались захватить Южноукраинскую АЭС, однако украинские военные остановили наступление и не пропустили оккупантов.

Как сообщает «Украинская правда», об этом сказал исполняющий обязанности главы «Енергоатома» Петр Котин.

«Была очень большая угроза - туда пытались пробиться, но они были откинули, они остановили их в Вознесенске. Там было подорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные приняли битву и откинули за Николаев. У них (оккупантов) ничего не вышло. Но они пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинскую», - сказал он.

Котин отметил, что осознает, что нужно быть готовым к наступлению

«Мы осознаем, что надо быть готовыми, что даже когда мы их выгоним, они придут снова. Нам надо быть готовыми заранее выполнять все те мероприятия, как на Южноукраинской АЭС. Там учли опыт и остановили. Этого не смогли сделать на ЗАЭС-они подошли слишком близко», - добавил он.

Захват атомных объектов Котин назвал «актом ядерного терроризма».

«Никто в мире такого еще не делал. Путин пишет историю, и мерзкую историю. Он стал первым диктатором, который бомбил и расстреливал мирные ядерные объекты, и будет за это отвечать, как за акт ядерного терроризма», - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты хотят получить плацдарм для наступления Южно-Украинской АЭС и на Одессу.