«Всем необходимо сплотиться»: В Снигиревке ищут волонтеров для помощи пострадавшим в результате бомбардировки

прочтения: 1689
16.03.2022 13:00

В Снигиревке объявлен поиск волонтеров и небезразличных людей для помощи пострадавшим жителям в результате бомбардировки города.

Об этом сообщает глава Снигиревского горсовета Инна Бойко.

В частности, необходима следующая помощь:

1. Поиск личных вещей под завалами и передача их пострадавшим владельцам;

2. Требуются владельцы транспортных средств для перевозки личных вещей, доставки продуктов питания и гуманитарной помощи для пострадавших.

3. Помощь в ремонте поврежденного жилья.

Также жителей по возможности просят оказать помощь в поселении пострадавших в результате бомбардировки.

"Волонтеров и всем небезразличных просим обращаться по телефонам:

(095) 680 3558

(093) 479 3991

В настоящее трудное, всем нам необходимо сплотиться и протянуть друг другу руку помощи", - сказано в сообщении.

    Фотофакт