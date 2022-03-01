«Всем необходимо сплотиться»: В Снигиревке ищут волонтеров для помощи пострадавшим в результате бомбардировки

В Снигиревке объявлен поиск волонтеров и небезразличных людей для помощи пострадавшим жителям в результате бомбардировки города.
Об этом сообщает глава Снигиревского горсовета Инна Бойко.
В частности, необходима следующая помощь:
1. Поиск личных вещей под завалами и передача их пострадавшим владельцам;
2. Требуются владельцы транспортных средств для перевозки личных вещей, доставки продуктов питания и гуманитарной помощи для пострадавших.
3. Помощь в ремонте поврежденного жилья.
Также жителей по возможности просят оказать помощь в поселении пострадавших в результате бомбардировки.
"Волонтеров и всем небезразличных просим обращаться по телефонам:
(095) 680 3558
(093) 479 3991
В настоящее трудное, всем нам необходимо сплотиться и протянуть друг другу руку помощи", - сказано в сообщении.